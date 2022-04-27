Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир:
Новая жизнь
Самый маленький вынужденный...
Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":
Новая жизнь
Самый маленький вынужденный переселенец. В областном перинатальном центре прошла первая выписка роженицы из Донбасса.
Ворота под осадой
Ждать ли Золотым воротам реставрации? Владимиро-Суздальский музей-заповедник и разработчик проекта готовы пойти на мировую.
Бегом по карте
И в этих соревнованиях главное - не потеряться. Во Владимире стартовал чемпионат России по спортивному ориентированию.