Смотрите в утреннем выпуске программы Вести-Владимир: - Гренадер из Александрова Взрыв в...

Смотрите в утреннем выпуске программы "Вести-Владимир":- Гренадер из АлександроваВзрыв в Александровском парке "Сосенки". Как чувствуют себя пострадавшие и откуда взялась граната?- Дорога каждая жизньСпасли из огня сразу 180 жизней. С пылающей фермы в Суздальском районе пожарные смогли вывести всех постояльцев.- В здоровом теле...Компактная альтернатива тяжёлым блинам. Что такое фитнес-резинка и как с её помощью тренироваться даже на рабочем месте?