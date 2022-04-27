В Вязниковском районе хозяин собаки, которая покусала девочку, выплатит компенсацию. Как установил Вязниковский суд, в марте 2021 года 9-летнего ребенка покусала собака. Девочка получила

В Вязниковском районе хозяин собаки, которая покусала девочку, выплатит компенсацию. Как установил Вязниковский суд, в марте 2021 года 9-летнего ребенка покусала собака. Девочка получила множественные раны, после чего ей пришлось поправляться в стационаре и проходить курс лечения от бешенства. Спустя год после инцидента стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого ответчик выплачивает истцу в счет