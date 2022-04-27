Причина - проведение спортивного праздника.

Во Владимире временно ограничат движение по Лыбедской магистрали. В целях обеспечения безопасности во время проведения спортивного праздника, 30 апреля с 7.30 до 15.00 власти перекроют участок от улицы Горького до Усти-на-Лабе.В мэрии Владимира уточнили, что мероприятие посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Транспорт направят в объезд по улицам Луначарского, Горького, Мира и Усти-на-Лабе.Чиновники напоминают о необходимости соблюдения ПДД и своевременном выборе пути для движения.