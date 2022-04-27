30 апреля 2021 года с 07.30 до 15.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по Лыбедской...

30 апреля 2021 года с 07.30 до 15.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали на участке от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе (перекресток в районе дома № 33-б по ул. Большая Нижегородская).Как сообщает пресс-служба мэрии, это будет сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения спортивного праздника, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Автотранспорт будет направлен в объезд по ул. Луначарского, Горького, Мира, Усти-на-Лабе.