Общая задолженность владимирцев перед поставщиком услуг достигает 139 млн рублей.

Во Владимире «ЭнергосбыТ Плюс» отключил свет 250 злостным неплательщикам. Специалисты компании провели очередной рейд.Общая задолженность владимирцев перед поставщиком услуг достигает 139 млн рублей. За самовольное подключение горожанам грозят штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.При этом для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации предусмотрена рассрочка. Сотрудники фирмы готовы в индивидуальном порядке составить график погашения задолженности.До конца весны потребители заплатить на выгодных условиях. В рамках акции «Весна – тают пени» у владельцев квартир автоматически сгорают начисленные пени.