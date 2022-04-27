Владимирские молодогвардейцы провели во Владимире акцию по раздаче Георгиевских лент. Символ...

Владимирские молодогвардейцы провели во Владимире акцию по раздаче Георгиевских лент. Символ великой Победы вручили всем желающим на Театральной и Соборной площадях.Волонтеры также объясняли горожанам, как правильно закрепить ленту и почему это так важно. В апреле официально приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы предложили депутаты "Единой России". Если это произойдет, за ее публичное осквернение будет грозить административная или даже уголовная ответственность. Будет пресечено и неподобающее использование Георгиевской ленточки.Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Мы специально инструктируем наших волонтеров, чтобы они проговаривали с теми, кому Георгиевская лента выдается, как она должна носиться, где это уместно. А уместно, конечно, все-таки на груди, в аккуратном виде, на аккуратной одежде, а не в виде повязок на автомобиле, на сумках, на рюкзаках.