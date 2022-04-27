В своем телеграм-канале мэр Владимира Андрей Шохин поделился планами на ремонтные работы МУП...

В своем телеграм-канале мэр Владимира Андрей Шохин поделился планами на ремонтные работы МУП «Владимирводоканал», построенными на основе обращений жителей.В планах — ремонт трубы возле Казанского родника на ул. Верхняя Дуброва, д. 46. Из-за плохого состояния трубы проход к одному из самых популярных источников города периодически затапливает.Будут ликвидированы проблемы с лужами на дорогах по адресам:пересечение ул. Василисина и ул. Солнечной в районе д. 41;ул. Разина, д. 28 / пр-т Ленина, д. 51.Для этого там будут построены новые линии ливневой канализации.Проблемы с оттоком воды будут решены не только путём ремонта и реконструкции. Новые участки ливневой канализации будут построены по адресам:- поворот на Институтский городок с ул. Ноябрьская, 2а в мкр. Юрьевец (в срок май-июнь 2022 года);- ул. Песочная, 4 (в июне 2022 года);- ул. Гвардейская, ул. Всесвятская (мкр. Юрьевец) — свои обязательства должны выполнить строительные компании «Монострой» и «Континент».Фото: udobnyjdom.ru