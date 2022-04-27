Во Владимирском Доме Дружбы чествовали обладателей звания «Мастер земли Владимирской» по итогам 2021 года. Конкурс проводится в нашей области ежегодно с 2005 года. В нём принимают участие

Во Владимирском Доме Дружбы чествовали обладателей звания «Мастер земли Владимирской» по итогам 2021 года. Конкурс проводится в нашей области ежегодно с 2005 года. В нём принимают участие представители рабочих профессий. В этот раз обладателями почётного звания стали 13 работников. Среди них – работники промышленных предприятий, социальных учреждений, сельского, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, строительных фирм, сферы