Причина - гидравлические испытания теплосетей.

Во Владимире с 4 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей. Согласно графику, они закончатся в августе, перед стартом отопительного сезона.«Все мероприятия будут проходить по расписанию, утвержденному мэрией города. Работы направлены на подготовку оборудования и коммуникаций к следующему отопительному периоду. Горячее водоснабжение жителей Владимира будет поочередно приостанавливаться», - уточнили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».Подачу воды будут возобновлять после устранения дефектов.График отключений: