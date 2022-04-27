Он скончался 25 апреля.

Во Владимире простились с ветераном региональной медицины Валерием Пучежским. Ему было 67 лет.Валерий Александрович 40 лет проработал в учреждениях здравоохранения. С 2008 по 2015 год он занимал разные должности в облздраве.Как сообщает пресс-служба ведомства, его отличали высокий профессионализм, ответственность, отзывчивость и порядочность.«Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнули бывшие коллеги усопшего.Прощание состоялось 27 апреля в Княгинином Свято-Успенском монастыре.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким медика.