Он скончался 25 апреля.
Во Владимире простились с ветераном региональной медицины Валерием Пучежским. Ему было 67 лет.
Валерий Александрович 40 лет проработал в учреждениях здравоохранения. С 2008 по 2015 год он занимал разные должности в облздраве.
Как сообщает пресс-служба ведомства, его отличали высокий профессионализм, ответственность, отзывчивость и порядочность.
«Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнули бывшие коллеги усопшего.
Прощание состоялось 27 апреля в Княгинином Свято-Успенском монастыре.
Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким медика.