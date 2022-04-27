В День пожарной охраны прошли соревнования среди сотрудников МЧС по аварийной разведке и спасению пожарных. Главная цель-обучить пожарных оказывать помощь своим коллегам, которые в

В День пожарной охраны прошли соревнования среди сотрудников МЧС по аварийной разведке и спасению пожарных. Главная цель-обучить пожарных оказывать помощь своим коллегам, которые в результате ЧП сами стали пострадавшими. Участники соревнований проходили испытания на специальном полигоне. По легенде сотрудникам МЧС нужно было проникнуть в квартиру и спасти пострадавших, находящихся в жилом помещении. Ситуация осложнялась нулевой