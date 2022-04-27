Сегодня в Центральном парке Владимира прошли традиционные соревнования сотрудников МЧС по...

Сегодня в Центральном парке Владимира прошли традиционные соревнования сотрудников МЧС по кросс-фиту. Какие элементы выполняют огнеборцы, выяснила Анастасия Сахарова.Перед началом соревнований, как и перед настоящим пожаром, сотрудник МЧС обязан проверить исправность дыхательного аппарата. С его помощью огнеборец защитит от дыма себя и спасет не одну жизнь.Роман Фисенко, сотрудник МЧС, г. Владимир:- Дыхательный аппарат на сжатом воздухе с закрытым циклом действия. Это значит, что воздух из баллонов поступает в маску, дышим, выдыхаем в открытую среду.Шесть отрядов из разных районов области. Но сражаются не в командном зачете, в личном. Эти элементы потом помогут спасателям забираться на высокий этаж, поднимать тяжести. Всё - в экстремальных условиях.Анастасия Сахарова:- Задания на силу, выносливость, скорость... Нужно поднять гирю, штангу, прокатить колесо, ударить по нему кувалдой. И все это осложняет дыхательный аппарат, который весит больше 10 килограммов. Вот так сотрудники МЧС проходят основные дисциплины пожарного кросс-фита, которые потом помогут им в борьбе с огнем.Один из участников состязаний Никита Меркутов профессионально занимается пауэрлифтингом.Но сегодня, по словам Никиты, дополнительные тренировки только помешали успешному прохождению трассы.Никита Меркутов, сотрудник МЧС, г. Владимир:- Я чуть-чуть перетренирован. Из-за этого, может быть, что-то не получилось. На середине этапа я подсел.А вот у Сергея Ашина из Мурома, напротив, дыхание пришло в норму быстро. Уверен: войдет в тройку.Сергей Ашин, г. Муром:- Нужно подготавливаться к этому. И вообще держать себя в тонусе всегда. Зарядочка, упражнения, все нормально так.По словам пожарных, огонь может обрушить крышу, деревянные перекрытия. А видимость из-за дыма нулевая. Принимать решения нужно молниеносно. Одна оплошность может стоить жизни. Поэтому за ошибку - штрафные баллы.Евгений Горбунов, старший помощник начальника дежурной смены СПТ главного управления МЧС России по Владимирской области:- Какой-то элемент забыл, включение в аппарат, неправильное проведение рабочей проверки - за это штрафные баллы. Мы это все суммируем, подводим итоги. Ко времени прибавляется штрафное время. И, в итоге, получается победитель.Но по факту каждый сотрудник МЧС - победитель. Ежедневно стихия бросает ему вызов. И он принимает его, бросаясь в пламя.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”