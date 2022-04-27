Во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получили региональные выплаты к Дню...

Во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получили региональные выплаты к Дню Победы.В апреле финансовую поддержку из областного бюджета к Дню Победы получили свыше 6,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 25,2 млн. рублей, сообщает Департамент социальной защиты населения Владимирской области.Единовременная выплата в размере 6000 рублей перечислена 194 инвалидам и участникам войны. По 4 тысячи рублей получили 190 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 97 лиц, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя», а также 5636 тружеников тыла.Наряду с ветеранами Великой Отечественной войны региональную поддержку к Дню Победы также получили свыше 69,5 тыс. «детей войны» (на сумму 79,8 млн. рублей, размер выплаты – 1132 рубля) и 1383 вдовы погибших инвалидов и участников войны (на сумму 5,6 млн. рублей, размер выплаты − 4082 рубля).Гражданам, относящимся одновременно к нескольким льготным категориям, перечислены средства по каждому из имеющихся оснований, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: avo.ru/