На эти цели выделили более 25 млн рублей.

Во Владимирской области более 6000 ветеранов получили региональные выплаты к Дню Победы. На эти цели выделили более 25 млн рублей.Как сообщает департамент социальной защиты населения, по 6000 рублей перечислили 194 инвалидам и участникам войны. По 4000 рублей выплатили 190 несовершеннолетним узникам концлагерей. В списке также 97 жителей блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя» и 5636 тружеников тыла.Почти 80 млн рублей направлено для 69,5 тысяч «детей войны», каждому по 1132 рубля. А 1383 вдовы погибших инвалидов и участников войны получили по 4082 рубля.