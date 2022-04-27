Во Владимирской области к весенним полевым работам приступили 8 районов из 16. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. Сеять зерновые начали ..

Во Владимирской области к весенним полевым работам приступили 8 районов из 16. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Сеять зерновые начали Гороховецкий и Муромский районы. По состоянию на 25 апреля подкормлено минеральными удобрениями 6,9 тысяч га озимых культур, 9,4 тысяч га многолетних трав. Подготовлено под посев 3,5 тысячи га почвы, посеяно 510 га зерновых культур.Как рассказал в своем в соцсетях депутат Госдумы Игорь Игошин, сегодня аграриям доступен ряд мер господдержки, среди которых льготные кредиты, в том числе для закупки посадочного материала, удобрений, пестицидов и горючего. Государство выделило на помощь АПК 44 млрд рублей.«Правительство расширило правила предоставления субсидий регионам. Представители малого и среднего бизнеса, владельцы личных подсобных хозяйств смогут со следующего года также рассчитывать на господдержку», - подчеркнул парламентарий.