С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150413 владимирцев.

Во Владимирской области на 27 апреля выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 1 - в Ковровском, Камешковском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный, по 2 - в Кольчугинском, Селивановском, Суздальском и Александровском, 6 - в Юрьев-Польском, 5 - в Гусь-Хрустальном, а также по 4 - в Меленковском и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150413 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40948 заболевших во Владимире, 17715 - в Ковровском районе и 16557 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.