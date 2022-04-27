25 апреля 2022 года в Судогодском районном суде Владимирской области осудили бывшего начальника...

25 апреля 2022 года в Судогодском районном суде Владимирской области осудили бывшего начальника районных электросетей по факту превышения должностных полномочий.Обвиняемый, занимая руководящую должность в учреждении электроснабжения, используя свое служебное положение, незаконно «выдавал» напряжение и мощность без составления соответствующих документов, т.е. за определенное денежное вознаграждение предоставлял возможность безвозмездно пользоваться электроэнергией.Так как обвиняемый добровольно возместил причиненный вред в размере около 62 тысяч рублей, суд назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 4 месяца с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, в сфере обеспечения электроснабжения на срок 1 год, сообщили в пресс-службе Судогодского районного суда.