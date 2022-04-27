По состоянию на 27 апреля в медорганизациях региона действуют 246 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 27 апреля в медорганизациях региона действуют 246 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,9 процента из них занято (167), свободны 79 коек. 21 человек госпитализирован за сутки.145572 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 107 человек.Напомним, что 27 апреля во Владимирской области выявлено 46 новых заболевших коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 3433 летальных случая, в том числе за последние сутки скончались 2 человека.