Скорость ветра будет достигать 2-5 метров в секунду.

Во Владимирской области перед майскими праздниками ожидается похолодание до -3 градусов. Как сообщают метеорологи, погода будет облачной, но с прояснениями. Небольшие осадки ожидаются 30 апреля.С 28 апреля по 1 мая синоптики обещают до +7 градусов днём и до -3 ночью. До конца недели воздух прогреется до 10 градусов. Обойдётся без ливней.Перепады атмосферного давления составят 754-758 миллиметров ртутного столба.За окном будет практически штиль. Скорость ветра будет достигать 2-5 метров в секунду.