Опасное поведение за рулём и пренебрежение правилами перевозки детей. Правоохранители региона...

Опасное поведение за рулём и пренебрежение правилами перевозки детей. Правоохранители региона проводят проверку по факту видеозаписи, опубликованной в сети.На ней видно, как женщина за рулём «Лады Калины» во время движения держит на руках ребёнка, который цепляется за руль, при этом нарушительница ещё и говорит по телефону. Сейчас полицейские детально изучают видео, устанавливают личность водителя и город, в котором это произошло. А всем автомобилистам ещё раз напоминают: перевозить ребенка вне детского удерживающего устройства крайне опасно! Передача управления детям категорически запрещена.