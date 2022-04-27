Кроме этого, власти закупят медоборудование и обновят автопарк медучреждений.

Во Владимирской области подвели итоги работы медицины в 2021 году. Выводами в соцсетях поделился Александр Авдеев.«Стоит признать, что большую часть прошлого года департамент здравоохранения работал на «троечку». Выводы сделали», - подчеркнул глава региона.Конкретные результаты скорректированной работы: строительство инфекционного госпиталя, 90%-ое сокращение отсроченных рецептов на лекарства для льготников, решение проблемы с дефицитом выездных бригад скорой помощи.В планах на 2022-ой год - начало строительства шести больниц и поликлиник, ремонт 30 медучреждений, закупка медоборудования на 780 млн рублей и 59 автомобилей для автопарка организаций.«Проблем много. Решаем», - резюмировал губернатор.