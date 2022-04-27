Во Владимирской области каждый год в рамках Дня пожарной охраны сотрудники МЧС проводят день открытых дверей для детей. Такое мероприятие прошло и в Суздале. Пожарно-спасательную часть № 26

Во Владимирской области каждый год в рамках Дня пожарной охраны сотрудники МЧС проводят день открытых дверей для детей. Такое мероприятие прошло и в Суздале. Пожарно-спасательную часть № 26 посетили учащиеся Красногвардейской школы и школы № 1. Личный состав провёл для ребят экскурсию. Школьникам рассказали историю образования пожарной охраны в городе. В память о её становлении