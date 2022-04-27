Спасают и людей, и братьев наших меньших. В Барском Городище Суздальского района сотрудники МЧС...

Спасают и людей, и братьев наших меньших. В Барском Городище Суздальского района сотрудники МЧС вывели из огня 180 коров. Евгений Беляев расскажет подробности.В огненной ловушке в Барском Городище едва не погибло всё стадо. 180 коров. Если бы не оперативные действия пожарных. Пламя в коровнике вспыхнуло вечером. Сообщение на пульт пришло в 19.25. В село выдвинулись бригады огнеборцев из Владимира и Суздаля. Ферму моментально заволокло едким дымом. Артём Светланов вместе с товарищами выводил животных. Вспоминает: дорога была каждая секунда. Коровы могли задохнуться.Артем Суханов, помощник начальника 26-пожарной спасательной части г. Суздаля:- Задымление было сильное. Все двери открылись, но дым настолько густой был, сильный, едкий. Если бы не потушили, животные бы могли погибнуть.К моменту приезда пожарных в коровнике горели 20 квадратных метров. Как позднее выяснилось, произошло микробиологическое самовозгорание сена. Пожарные оперативно провели боевое развертывание. Эвакуация «постояльцев» фермы прошла успешно.- Тушение пожара производилось через данное окно, а также через дверь. Звено газодымозащитной службы заходило и подавало еще ствол на тушение.Случай спасения животных на пожаре в нашем регионе не единичный. К примеру, в марте огнеборцы Суздальского гарнизона на пожаре в деревне Языково спасли 20 козлят и кота. Усатого-полосатого этой весной вытащили и из горящей квартиры в Коврове. Кота обнаружили без сознания, откачали и передали хозяйке. А чуть ранее, в декабре, в городе оружейников из огня вытащили и хозяина квартиры, и его питомцев. Черепаху и питбуля. Чтобы вернуть пса к жизни, сотрудники МЧС использовали дыхательный аппарат.Те, кто ежедневно на посту, замечают: к спасению тех, "кого приручили", готовы всегда. Для них важна КАЖДАЯ жизнь.Евгений Беляев, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”