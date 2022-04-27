Сотрудники Росгвардии вернули домой несовершеннолетнего ребенка во Владимирской области.
Экипаж...
Сотрудники Росгвардии вернули домой несовершеннолетнего ребенка во Владимирской области.
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в городе Вязники, заметив на ночной дороге одиноко гуляющую 5-летнюю девочку, предпринял все необходимые меры для скорейшего возвращения ребенка к родителям.
В ходе беседы с девочкой выяснилось, что она самостоятельно ушла из дома из–за ссоры с мамой. Росгвардейцы связались с сотрудниками
полиции для установления родственников малышки и определения места её проживания.
В результате помощи правоохранителей ребенок вскоре вернулся домой, сообщила пресс-служба Росгвардии по Владимирской области.