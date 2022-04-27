Во Владимирской области на чемпионате России по спортивному ориентированию будут соревноваться около 100 человек из 30 регионов страны. Соревнования пройдут в дисциплине «Кросс-спринт». Она

Во Владимирской области на чемпионате России по спортивному ориентированию будут соревноваться около 100 человек из 30 регионов страны. Соревнования пройдут в дисциплине «Кросс-спринт». Она считается наиболее зрелищной в спортивном ориентировании. Соревнования проводятся в городской черте, парках и привлекают большое количество зрителей. Финал состязаний 29 апреля. Во Владимирской области спортивное ориентирование пользуется популярностью, на счету наших