Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте нелегальных сигарет.
Житель...
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте нелегальных сигарет.
Житель Меленковского района приобрел и хранил в общей сложности более 33 тысяч пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 3,8 миллиона рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего
жителя города Меленки, подозреваемого в приобретении и хранении товаров и продукции без маркировки.
Установлено, что осенью прошлого года обвиняемый, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, приобрел оптовую партию сигарет неизвестного
происхождения, которые в дальнейшем планировал реализовать местным жителям.
Из частного дома 27-летнего мужчины и гаража, расположенного в городе Муром, изъяты в общей сложности более 33 тысяч пачек нелегальных
сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 3,8 миллиона рублей.
Факт приобретения и хранения немаркированной табачной продукции выявлен сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.
Подозреваемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
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