Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте нелегальных сигарет. Житель...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте нелегальных сигарет.Житель Меленковского района приобрел и хранил в общей сложности более 33 тысяч пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 3,8 миллиона рублей.Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнегожителя города Меленки, подозреваемого в приобретении и хранении товаров и продукции без маркировки.Установлено, что осенью прошлого года обвиняемый, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, приобрел оптовую партию сигарет неизвестногопроисхождения, которые в дальнейшем планировал реализовать местным жителям.Из частного дома 27-летнего мужчины и гаража, расположенного в городе Муром, изъяты в общей сложности более 33 тысяч пачек нелегальныхсигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 3,8 миллиона рублей.Факт приобретения и хранения немаркированной табачной продукции выявлен сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.Подозреваемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com