Редкие птицы - серые журавли - прилетели в Судогодский район. Фото птиц из Красной книги региона...

Редкие птицы - серые журавли - прилетели в Судогодский район. Фото птиц из Красной книги региона появились в группе "Природа Владимирской области"Серый журавль - крупная птица. Размах крыльев может достигать двух метров. Интересно, что представители вида моногамны. Журавли выбирают себе пару на всю жизнь. Запечатлеть серых журавлей большая удача. По данным владимирских орнитологов, в прошлом году на зимовку улетело порядка полутора тысяч особей. Остается надеяться, что все они вернулись назад и этим летом принесут потомство.