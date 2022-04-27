Ко Дню Победы во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получили региональные выплаты. Департамент социальной защиты населения сообщает, что выплаты на сумму 25

Ко Дню Победы во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны получили региональные выплаты. Департамент социальной защиты населения сообщает, что выплаты на сумму 25 миллионов рублей получили свыше 6 тысяч ветеранов. Что мы можем сделать для уважаемых ветеранов? Врио губернатора Александр Авдеев отметил, что необходимо уделять им внимание, заботиться – вне календаря, а также расширять социальную