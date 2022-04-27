На территории региона за прошедшие сутки 27 апреля лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 27 апреля лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - во Владимире
8 - в Муромском районе
6 — в Юрьев-Польском районе
5 — в Гусь-Хрустальном районе
4 — в Меленковском районе
4 — в Вязниковском районе
2 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
2 — в Суздальском районе
2 — в Селивановском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Ковровском районе
1 - в Гороховецком районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 413 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).