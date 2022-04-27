На территории региона за прошедшие сутки 27 апреля лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 27 апреля лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - во Владимире8 - в Муромском районе6 — в Юрьев-Польском районе5 — в Гусь-Хрустальном районе4 — в Меленковском районе4 — в Вязниковском районе2 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе2 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районе1 - в Камешковском районе1 - в Ковровском районе1 - в Гороховецком районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 413 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).