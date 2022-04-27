Во Владимирском перинатальном центре сегодня прошла первая выписка роженицы из Донбасса. Репортаж...

Во Владимирском перинатальном центре сегодня прошла первая выписка роженицы из Донбасса. Репортаж Любови Клюквиной.Андрею Андреевичу две недели. Мама Ольга назвала сына в честь супруга. Женщина приехала во Владимирскую область из Луганска на 7 месяце. Дорогу перенесла тяжело. Сразу после приезда, ее госпитализировали. Рожать пришлось с помощью кесарева сечения.Ольга Власова, жительница ЛНР:- Мы приехали и на другой день в больницу сюда приехали на поддержку. Трудновато было, трудновато пришлось.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Мы привезли её из Меленок сами для сохранения беременности, потому что были симптомы угрозы преждевременных родов. Это вторые роды, которые мы приняли у граждан беженцев, которые прибыли к нам с территории ДНР, ЛНР, Украины. Выписка первая.Вынужденным переселенцам чаще всего нужна и моральная поддержка. С мамами, прибывающими с Украины, ЛНР и ДНР на постоянной основе работает психолог. После выписки, у всех пациенток есть возможность консультироваться по любым вопросам с врачами центра. Специалисты отвечают за молодых мам в течение двух месяцев. Сейчас беженцы с новорожденными ни в чем не нуждаются - рассказывает уполномоченный по правам ребенка Юлия Раснянская.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- Сейчас у нас введена практика заполнения и ведения социальных паспортов несовершеннолетних, где мы аккумулируем всю информацию, касающуюся медицинского состояния, может быть, каких-то потребностей физиологических в отношении поддержания здоровья ребенка. Плюс тех потребностей, которые необходимы для повседневного проживания.Мамам доступна и финансовая поддержка, например, материнский капитал. Но для того, чтобы получить право на выплаты, они должны оформить российское гражданство. Этим Ольга ещё займется, а пока ей надо восстанавливаться после операции. У проходной женщину с сыном встречал автомобиль, который доставит их в социально-реабилитационный центр.Любовь Клюквина, Егор Герасимов.Вести "Владимир"