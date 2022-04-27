Группа ВТБ Лизинг снижает минимальный срок договора операционной аренды автотранспорта с 1 года до 6 месяцев. Новые условия помогут бизнесу более эффективно действовать в краткосрочной ..

Группа ВТБ Лизинг снижает минимальный срок договора операционной аренды автотранспорта с 1 года до 6 месяцев. Новые условия помогут бизнесу более эффективно действовать в краткосрочной перспективе, привлекая необходимый транспорт под конкретные проекты. Дополнительно компания предлагает отсрочку платежа на срок от 10 дней после месяца аренды.В настоящее время группа ВТБ Лизинг предлагает в операционную аренду легковые пассажирские автомобили и легкий коммерческий транспорт на территории всей страны. Машины доступны с авансом 0% на срок от 6 месяцев до 5 лет. После завершения срока договора возможен выкуп транспорта по рыночной цене. Группа предлагает широкую линейку новых автомобилей по цене производителя, некоторые модели доступны со скидкой до 20%. Оператором услуги выступает дочерняя компания ВТБ Лизинг «Управление корпоративным автопарком» (ООО УКА).ВТБ Лизинг постоянно совершенствует свое предложение по операционному лизингу и более гибко настраивает его параметры, адаптируя продукт под меняющиеся условия. В 2021 году группа увеличила объем нового бизнеса по направлению операционной аренды более, чем в два раза относительно 2020 года. На первое апреля текущего года в операционном лизинге у клиентов компании находились более 3 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транспорта в аренде выросло на 11%. Наибольшей популярностью пользуются автомобили Ford Transit, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Logan и Lada Largus.«Мы видим потенциал на рынке операционного лизинга в России. Стабильный спрос наблюдается со стороны бизнеса из сегментов e-commerce, ретейла и доставки, а также фармацевтических, FMCG и телеком-компаний. Мы остаемся одной из немногих лизинговых компаний, у которых есть в наличии машины, потому что стали выкупать их заранее, а не под конкретного клиента. Формируя автомобильную базу, параллельно работаем над улучшением условий и готовы заключать сделки по всей России. В этом году планируем передать клиентам в 3 раза больше автомобилей в аренду, чем в прошлом году, примерно поровну – юридическим и физическим лицам», - прокомментировал генеральный директор УКА Руслан Валеев.Операционный лизинг - это удобная модель аренды транспорта для бизнеса, которая подразумевает обслуживание по принципу «все включено»: техническое обслуживание и ремонты машин, страхование, шинный сервис, а также оплату регистрационных сборов и налогов. После завершения срока договора возможна легкая бесшовная замена устаревшего парка на новый.