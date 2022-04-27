По итогам года портфель классических сбережений физлиц в России может вырасти на 10-15%. Динамика будет обусловлена повышенной доходностью по вкладам и переходом населения на сберегательную ..

По итогам года портфель классических сбережений физлиц в России может вырасти на 10-15%. Динамика будет обусловлена повышенной доходностью по вкладам и переходом населения на сберегательную модель поведения. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Анализируя кризисный период первого квартала, топ-менеджер ВТБ отметил, что основные оттоки пришлись на период с 25 февраля по 8 марта. Однако уже после повышения ключевой ставки ЦБ и резкого роста ставок по депозитам ситуацию удалось стабилизировать. Например, в ВТБ доходность по рублевым вкладам достигала 22%, по валютным – до 8%.«Это сразу же дало эффект. Если в феврале наш портфель рублевых сбережений снизился более чем на 100 млрд рублей – до 3,5 трлн, то за март он не только «отыграл» это отставание, но и вырос до 3,7 трлн. В марте клиенты ВТБ открыли рекордное число сберегательных продуктов – 2,7 млн вкладов и накопительных счетов в рублях. Сейчас рост продолжается – рублевый портфель банка составляет уже почти 4 трлн рублей, с начала года он увеличился более чем на 300 млрд. При этом в апреле темп его прироста в пять раз выше, чем в прошлом году», – рассказал Анатолий Печатников.Общий портфель классических сбережений ВТБ во всех валютах также уже восстановился с конца февраля и сейчас приблизился к 4,75 трлн рублей. В том числе портфель в долларах стабилизировался на уровне 8 млрд, в евро – 2 млрд, в остальных валютах – 32 млрд рублей (большая часть приходится на китайский юань). По словам Анатолия Печатникова, с начала года валютный портфель сократился, при этом около 12 тысяч клиентов «переложились» из валюты под высокий процент на рублевые депозиты.«Отток ликвидности в кризисы – очень кратковременный период. То же было и в 2015 г., когда у граждан был первый шок. Первая реакция – срочно побежать снять в банке все деньги и пойти купить на них какие-то товары. Но Банк России реагирует на это подъемом ключевой ставки, начинают расти ставки по депозитам и кредитам, повышаться цены, рубль падает. Люди перестают покупать и начинают сберегать. Так, в 2015 году пассивы физлиц на рынке за год увеличились на 25% и показали максимальный прирост за всю историю наблюдений с 2013 по 2021 гг.», – напомнил Анатолий Печатников.По итогам 2022 года в банковском секторе также будет фиксироваться значительный приток средств населения на сберегательные продукты, полагает топ-менеджер. «Я думаю, в этом году средства граждан на счетах и вкладах увеличатся на 10-15%. Люди уйдут в сберегательную модель. Во-первых, высокая инфляция, цены выросли, граждане уже избегают импульсивных покупок. Во-вторых, резко сократилось досрочное погашение кредитов: сейчас невыгодно гасить ипотеку, которую брали под 9% в прошлом году, лучше все-таки свободные деньги положить на депозит. Многие так и поступают», – отмечает он.По мнению топ-менеджера, сейчас наиболее выгодно хранить средства на классических рублевых вкладах и накопительных счетах, которые позволяют клиентам покрыть инфляционные потери. «Год еще не закончился, но мне кажется, что пик инфляции мы уже прошли. Может быть, мы и не увидим за оставшиеся восемь месяцев года большого прироста цен. Поэтому лучший инструмент сбережений сегодня – рублевый депозит с доходностью 14-15%. Давно в России не было таких высоких рублевых ставок», – резюмирует Анатолий Печатников.