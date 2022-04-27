С 27 апреля в офисах ВТБ начинается прием заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки по сниженным ставкам. Дополнительно к новой ставке в 9% банк предоставит заёмщикам дисконт в 0,3 п.п. ..

С 27 апреля в офисах ВТБ начинается прием заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки по сниженным ставкам. Дополнительно к новой ставке в 9% банк предоставит заёмщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет проводить с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой по-прежнему составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ.Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.«Нынешние ставки на рынке остаются для россиян достаточно высокими. Сегодня именно льготные кредиты – главный драйвер рынка, по ним мы проводим 90% ипотечных сделок. Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройки – своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Радует, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования – 30 лет. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке.ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. Банк первым на рынке начал принимать заявки клиентов после модернизации программы в конце марта. В настоящий момент ВТБ выдал по ней более 1 тыс. кредитов, объем сделок превысил 4,5 млрд рублей.