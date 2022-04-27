Несмотря на введенные в феврале ограничения, ВТБ сохранил число активных розничных клиентов на уровне 16 млн человек и даже увеличил этот показатель на 100 тысяч человек с начала года. Об этом ..

Несмотря на введенные в феврале ограничения, ВТБ сохранил число активных розничных клиентов на уровне 16 млн человек и даже увеличил этот показатель на 100 тысяч человек с начала года. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Введенные в отношении российской финансовой системы ограничения привели к резкому росту нагрузки на все каналы обслуживания банков, в том числе – ВТБ. В условиях повышенной активности в феврале-марте банк открывал дополнительные офисы в выходные дни, перепрофилировал персонал и усиливал число операторов контакт-центра для решения всех вопросов клиентов.«Наш самый жесткий сценарий предполагал рост нагрузки на все каналы взаимодействия в 5 раз, но мы обошлись ростом в 2,5 раза. В обычный день офисы банка посещает примерно 100 тысяч человек. В самый напряженный период, начиная с 24 февраля, к нам приходило по 270 тысяч. Несмотря на это, мы ввели правило работы «до последнего клиента», обслуживая всех полностью. Резко увеличилась нагрузка и в цифровом канале. Часть работников головной организации перешли на работу в отделения «волонтерами». Весь банк работал исключительно на обслуживание клиентов», – рассказал Анатолий Печатников.Комплекс мер, который был принят ВТБ, позволил оперативно справится с возросшим клиентопотоком и продолжить стабильное обслуживание клиентов в стандартном режиме. По словам Печатникова, сегодня число посетителей в офисах уже восстановилось до привычных значений. Всего же за первый квартал банку удалось сохранить свою клиентскую базу, а по итогам апреля она превысит 16,1 млн человек. «Так что с начала года клиентская база у нас не сократилась, а даже выросла на 100 тысяч клиентов», – заявил он.Сегодня ВТБ сохраняет свои планы по работе с широким спектром клиентских сегментов. Банк расширяет число зарплатных проектов, предоставляя клиентам передовые цифровые сервисы и комплексные продукты. Активизируется работа с пенсионерами, молодежью, семьями с детьми, в том числе в части поддержки уязвимых категорий населения. С 2021 года в качестве дополнительных выплат банк уже направил им свыше 2 млрд рублей, в этом году на эти же цели планируется потратить сопоставимую сумму.«Сегодня мы четко осознаем, что, адаптируясь, мы не только продолжаем обслуживание в полном объеме, но и имеем все шансы пройти этот период турбулентности максимально спокойно для наших клиентов. Конечно, предстоит еще огромная работа, но понятно, что мы остаемся ключевым игроком на банковском рынке, сохраняя доверие клиентов и, следовательно, свои позиции», – заключил Анатолий Печатников.