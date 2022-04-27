Более 10 тысяч компаний во Владимирской и Ивановской областях выбрали решение «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома». В прошлом году услугу подключили почти тысяча предприятий, что на 40 % ..

Более 10 тысяч компаний во Владимирской и Ивановской областях выбрали решение «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома». В прошлом году услугу подключили почти тысяча предприятий, что на 40 % превысило показатель 2020 года. Сервис гарантирует бесперебойный беспроводной доступ в интернет со скоростью передачи данных до 1 000 Мбит/с. Среди клиентов филиала – государственные учреждения, объекты сферы услуг, культуры и туризма, промышленные предприятия и другие.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современный человек не мыслит себя без интернета. Доступ в Сеть нужен везде — в гостиницах, ресторанах, банках, больницах, фитнес-клубах, на вокзалах, в общественном транспорте. Отсутствие стабильной связи сразу понижает рейтинг любой компании. Мы предлагаем клиентам комплексное решение "Wi-Fi для бизнеса”, которое может применяться и для обеспечения беспроводной сетью посетителей небольшого кафе, и при организации регионального мероприятия на базе крупного бизнес-центра».Иван Илларионов, владелец туристической компании во Владимире:«Wi-Fi для моего бизнеса так же важен, как расходные материалы для производства или витрина для магазина. Стартовая страница сайта, на которую пользователи попадают при регистрации в нашей сети, представляет собой информационную площадку. Здесь клиенты видят актуальные предложения, информацию об акциях, могут принять участие в опросе или розыгрыше. Всё это делает мою компанию ближе к потребителям, помогает оставаться конкурентоспособной».В сервис «Wi-Fi для бизнеса» входят: организация телекоммуникационной инфраструктуры, доступ к цифровой платформе с возможностью мониторинга данных и настройка сценария авторизации пользователей. При этом есть возможность организовать две сети доступа: закрытую (с возможностью подключения через пароль) – для сотрудников и открытую (с защищенной авторизацией по СМС, по номеру 8 800 или через портал государственных услуг) – для гостей.Подробнее узнать об услугах «Ростелекома» можно на компании или по телефону 8 800-200-30-00.