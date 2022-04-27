Приближается туристический сезон. В этом году, вероятно, будут популярны туры по России. Ждут...

Приближается туристический сезон. В этом году, вероятно, будут популярны туры по России. Ждут туристов и во Владимире. Но парадный въезд древнего города, Золотые ворота до сих пор находится фактически в аварийном состоянии. Когда наконец начнется реставрация памятника двенадцатого века? Разбиралась Вера Куликова.Юлия - из Санкт-Петербурга. Часто ездит по России. Но по Золотому кольцу путешествует впервые. Приехала специально посмотреть на Золотые ворота. Первый вопрос- почему парадный въезд в древнюю столицу Владимиро-Суздальской Руси так плохо выглядит?Юлия Волкова, турист (г.Санкт-Петербург):- Вижу, что рушится, конечно.Ну,наверное, нужны какие-то реставрационные работы такие постоянные.Состояние Золотых ворот уже давно вызывает тревогу и специалистов.Дарья, реставратор:- Это памятник. Это не косметический ремонт требуется. Это требуется консервация полноценная.)) Золотые ворота входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За сохранность объекта отвечает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Сергей Рыбаков, и.о.гендиректора Владимиро-Суздальского музея- заповедника:- Мы стараемся сделать все что можем. Если какие-то недостатки в этом сохранение есть. Они безусловно, всегда имеются, потому что мы тоже должно понимать, что реставрация-это процесс бесконечный. То есть мы никогда не сможем сделать так, что мы отреставрировали памятник и он всегда будет новеньким. Новеньким он был только тогда , когда его построили в 12 веке! После этого постоянно будет некий а процесс его старения, повторной реставрации.При прежнем гендиректоре Светлане Мельниковой, музей заказал проектно-сметную документацию на реставрацию Золотых ворот. Но новый руководитель Сергей Рыбаков готовый проект специалистов "Тектоники" не принял. Счёл поскольку недоработанным, также как и документацию по восстановлению Рождественского собора в Суздале. Проектировщики направили иск в суд. Разбирательства продолжаются до сих пор.Лариса Черняева, исполнительный директор научно-производственной фирмы "Тектоника":- Мы значительно продвинулись в переговорах с музеем вперед и находимся на стадии мирового соглашения. На сегодняшний день мы ждем проекта мирового соглашения. По нашим данным оно должно к нам прийти ну буквально до праздников. Ну или между праздниками. или в ближайшие дни и далее будем с ними согласовывать формулировки.Музейщики и проектировщики замечают: непосредственно самим Золотым воротам ничего не угрожает, проводится мониторинг. Сам куб 12 века всё-таки в удовлетворительном состоянии, а вот поздние пристройки действительно разрушаются.Договорятся ли музей и реставраторы? Очевидно одно- сделать это нужно как можно скорее. Финасирование, торги, поиск специалистов по белому камню (их в стране единицы)... На все это могут уйти годы. Между тем, один из главных символов Владимирской Руси слишком давно просит залечить раны.Вера Куликова, Семен Карпов, Александр Чунаев.Вести "Владимир"