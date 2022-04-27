В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Решив отомстить...

В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля.Решив отомстить неприятелю, местный житель облил его авто бензином и поджег. Потерпевший оценил ущерб в 200 000 рублей и обратился в полицию.В марте в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» на одной из улиц в городе. Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Результаты проведенной впоследствии экспертизы подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога.Владельцу отечественного автомобиля был причинен материальный ущерб на сумму более 200 000 рублей.Отработав круг общения потерпевшего и его знакомых, полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 25- летний местный житель. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и признался в содеянном.Подозреваемый пояснил, что ночью он пришел к подъезду, где проживает его знакомый, с которым у него сложились неприязненные отношения, облил бензином его авто, после чего поджег и скрылся.В настоящее время следственным отделом в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.