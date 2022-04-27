Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

В Гусь-Хрустальном полицейскими задержан подозреваемый в поджоге автомобиля. Преступник облил его бензином и спалил.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в марте в дежурную часть поступило сообщение о возгорании «ВАЗа». Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.«Отработав круг общения потерпевшего, сотрудники МВД установили, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний местный житель. На допросе он признался в содеянном. Ночью злоумышленник пришел к подъезду знакомого, с которым у него сложились неприязненные отношения, облил бензином его авто, после чего поджег и скрылся», - добавили в УМВД.На гусевчанина завели уголовное дело. Расследование продолжается.