Житель Меленок планировал сбыт крупной партии немаркированных сигарет на территории Меленковского и Муромского районов. Сотрудники УФСБ России по Владимирской области выявили

Житель Меленок планировал сбыт крупной партии немаркированных сигарет на территории Меленковского и Муромского районов. Сотрудники УФСБ России по Владимирской области выявили противоправную деятельность жителя Меленок. Мужчина приобрел, хранил и перевозил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными марками, в особо крупном размере. Установлено, что в 2021 году мужчина приобрел у неустановленных лиц немаркированные табачные