Грязь, бутылки, битые кирпичи и прочий мусор. Жители улицы Офицерской ждут благоустройства территории у дома № 16. Вместо пешеходной тропинки – месиво из грязи. Жители Владимира недовольны

Грязь, бутылки, битые кирпичи и прочий мусор. Жители улицы Офицерской ждут благоустройства территории у дома № 16. Вместо пешеходной тропинки – месиво из грязи. Жители Владимира недовольны состоянием вот этого участка улицы Офицерской возле дома номер 16. Рядом находятся магазины, ключик, больница и колледж. Местные говорят, что здесь ежедневно проходит много людей. Но ходить по