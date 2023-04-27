С 1 мая 2023 года возобновляются автобусные рейсы Камешково-Ковров. Об этом сообщается на сайте...
С 1 мая 2023 года возобновляются автобусные рейсы Камешково-Ковров. Об этом сообщается на сайте администрации Камешковского района.
Автобусы будут ходить по следующему расписанию:
Камешково-Ковров
- время отправления из г. Камешково 14-40 час.
- прибытие в г. Ковров 15-25 час.
- время отправления из г. Ковров 19-10 час.
- прибытие в г. Камешково 19-55 час.
Режим работы: пятница, суббота, воскресенье
Ковров-Камешково-Суздаль
- время отправления из г. Ковров 15-35 час.
- прибытие в г. Камешково 16-20 час.
- время отправления из г. Камешково 16-25 час.
- прибытие в г. Суздаль 17-10 час.
- время отправления из г. Суздаль 17-20 час.
- прибытие в г. Камешково 18-10 час.
- время отправления из г. Камешково 18-15 час
- прибытие в г. Ковров 19-00 час.
Режим работы: пятница, суббота, воскресенье
Фото pxfuel.com