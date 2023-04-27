С 1 мая 2023 года возобновляются автобусные рейсы Камешково-Ковров. Об этом сообщается на сайте...

С 1 мая 2023 года возобновляются автобусные рейсы Камешково-Ковров. Об этом сообщается на сайте администрации Камешковского района.Автобусы будут ходить по следующему расписанию:Камешково-Ковров- время отправления из г. Камешково 14-40 час.- прибытие в г. Ковров 15-25 час.- время отправления из г. Ковров 19-10 час.- прибытие в г. Камешково 19-55 час.Режим работы: пятница, суббота, воскресеньеКовров-Камешково-Суздаль- время отправления из г. Ковров 15-35 час.- прибытие в г. Камешково 16-20 час.- время отправления из г. Камешково 16-25 час.- прибытие в г. Суздаль 17-10 час.- время отправления из г. Суздаль 17-20 час.- прибытие в г. Камешково 18-10 час.- время отправления из г. Камешково 18-15 час- прибытие в г. Ковров 19-00 час.Режим работы: пятница, суббота, воскресеньеФото pxfuel.com