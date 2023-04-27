Состоялась премьера музейного урока-лекции «Герои Александровской земли в годы Великой Отечественной войны».

26 апреля музей-заповедник «Александровская слобода» стал организатором и площадкой сразу двух событий ко Дню Победы! Днем состоялась премьера музейного урока-лекции «Герои Александровской земли в годы Великой Отечественной войны». «Обкатали» его ученики школы № 13 и студенты медицинского колледжа, те и другие использовали при этом Пушкинскую карту. В первый день в общей сложности на лекции побывало более семидесяти человек.Музейщики рассказали ребятам, что жители Александровского района участвовали во всех ключевых сражениях, особое внимание уделили землякам-Героям Советского Союза. А еще говорили о стойкости тех, кто остался в тылу, о «военных» буднях Александрова. И конечно, всем участникам запомнилась сколоченная из фанеры посылка с короткой суровой надписью «На фронт». Благодаря ей ребята узнали, что отправляли из тыла бойцам в то тяжелое время.Авторы лекции, экскурсоводы музея-заповедника «Александровская слобода» Анна Хренкова и Елизавета Ильина, поделились идеей создания: «Наши подрастающие земляки должны знать о том, что город сделал для Победы все, что мог! Здесь был важный железнодорожный узел, здесь делали рации, принимали ленинградцев, переживших блокаду, отсюда на фронт ушло 20 000 человек! Эта лекция – наш вклад в сохранение героической памяти для потомков!». Своими впечатлениями поделилась и участница мероприятия, студентка медколледжа Василиса Лукашенко: «В наше время такие лекции особенно нужны, чтобы мы помнили о подвигах и знали настоящую цену Победы!».В этот же день, только вечером, в Музее Ивана Грозного выступил Музыкально-просветительский театр Владимирской областной филармонии. Литературно-музыкальная композиция «Сквозь года звенит Победа» никого не оставила равнодушным, практически у всех были влажные глаза! А «особых» гостей – детей войны и тружеников тыла – ждал ностальгический подарок – каталог плакатов военного времени, которые хранятся в коллекции музея. Основную тему вечера исполнители определили как «земной поклон победителям фашизма». Репертуар программы нельзя назвать классическим, и это тоже большой плюс. Помимо известных произведений, звучали песни Высоцкого, Окуджавы и современных авторов. И конечно, не обошлось без всенародно любимой «Катюши», которую с удовольствием пели всем залом!Музею-заповеднику «Александровская слобода» есть, что показать в честь главного праздника страны и в онлайн-формате. Посетителей сайта ждут сразу несколько проектов. В первую очередь, это музейная Книга памяти, в которой собраны имена и истории местных жителей, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Книга носит демократичный характер – в течение нескольких лет каждый мог внести лепту – рассказать о «своем» солдате и предоставить фото. Благодаря таким сведениям, а также собирательской работе, проведенной сотрудниками фондов, и создана виртуальная Книга.Интересной работой стали «Письма Великой Победы». Музейщики озвучили реальные письма военной поры, отправленные александровцами на фронт и с фронта.Кроме того, можно посмотреть серию выступлений хранителей коллекций. Они рассказывают о самых разных «музейных» предметах «лихолетья», за каждым из которых стоит своя трагическая или счастливая история!