Блогерам Владимирского региона подготовиться? Налоговики анонсировали масштабную проверку...

Блогерам Владимирского региона подготовиться?Налоговики анонсировали масштабную проверку блогеров России, зарабатывающих на продажах в социальных сетях.В открытых источниках сообщается, что в Федеральной налоговой службе появился специальный отдел. Задача — отследить, сколько денег блогеры отправили на аффилированные счета, и уточнить количество уплаченных налогов.В СМИ обсуждается вопрос, что в ближайшее время специалисты ведомства изучат "налоговую чистоту" всех блогеров, зарабатывающих свыше 50 млн рублей в год. 27 апреля, например, на российском погранпереходе была задержана создательница «марафона желаний» Елена Блиновская, её обвиняют в уходе от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.Во Владимирской области нет таких «богатых» блогеров, но многие уже заволновались. Проверки в данной сфере — это что-то новое для России.Фото: pxfuel.com