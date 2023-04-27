Должников во Владимирской области остановит на трассе Дорожный пристав. Судебные приставы,...

Должников во Владимирской области остановит на трассе "Дорожный пристав".Судебные приставы, сотрудники ГИБДД и представители компании «Энергосбыт Волга» провели совместный рейд в Александровском районе. С помощью комплекса «Дорожный пристав» выявляли автомобилистов, в отношении которых имеются судебные приказы на взыскание задолженностей по налогам, штрафам, кредитам, алиментам, за коммунальные услуги и электроэнергию.По рации судебный пристав диктует номер автомобиля. Его владелец - злостный неплательщик, против которого вынесен судебный приказ о взыскании долгов. Нарушителя вычислили с помощью специальной аппаратуры - камера считывает номер, машина проверяется по базе. При совпадении информация отражается на мониторе компьютера. Комплекс «Дорожный пристав» приобрела администрация Александровского района.Ольга Михалевская, и.о. заместителя главы администрации Александровского района:- Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» передан в безвозмездное пользование для работы судебных приставов по взысканию долгов с населения. Таких как налоги, коммунальные штрафы, кредиты.Через несколько сотен метров авто тормозит патруль. Сотрудники ГИБДД проверяют документы, судебные приставы - размер и причины задолженности. От этого зависят принимаемые меры.Юрий Евдокимов, начальник отдела судебных приставов Александровского района:- Выявляем должников в потоке. Дальше идет с ним различная работа, начиная от беседы, вручения уведомления и возможности получить квитанцию для оплаты, разъяснения прав, которые у них есть. Заканчивая тем, что бывает, что эта точка финальная. И дальше они уже продолжают своё передвижение пешком.За несколько часов обнаружены 24 нарушителя. 4 машины арестованы, одна изъята за долг свыше миллиона рублей. 320 тысяч, в том числе и за электроэнергию, неплательщики погасили на месте.По общей сумме долгов перед «Энергосбыт Волга» Александровский район - один из самых проблемных в области. На начало апреля - больше сорока пяти с половиной миллионов рублей. В исполнительном производстве - дела более 2 тысяч 300 должников. Гарантирующий поставщик электроэнергии призывает вовремя оплачивать счета.Владимир Иванов, начальник Александровского территориального отделения "Энергосбыт Волга":- Вовремя оплатить счета за электроэнергию - за услуги по ЖКХ - можно из любой точки где есть доступ в интернет. Через удобные онлайн-сервисы нашей компании. Такие, как личный кабинет клиента, мобильные приложения. А также виджеты, расположенные на сайте нашей компании.Клиенты с хорошей платёжной дисциплиной могут принимать участие в акциях «Энергосбыт Волга» и получать ценные подарки.Максим Калашников, Александр Голубев. Вести-Владимир.