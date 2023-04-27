Пока разбирательства продолжаются Надежда Владимировна продолжает исправно получать зарплату.

В Киржаче горсовет отклонил протест прокурора на решение не отстранять Надежду Скороспелову от должности главы. Напомним, что чиновницу в махинациях с землёй.Накануне, 26 апреля, местные народные избранники большинством голосов отклонили акт прокурорского реагирования на своё решение. В марте они не нашли оснований для отстранения находящейся под следствием Надежды Скороспеловой с поста руководителя администрации города. Заседание проходило в закрытом режиме, без участия СМИ.После этого один из депутатов СНД пожаловался в прокуратуру. Проверка подтвердила, что парламентарии нарушили регламент. Однако последние не вняли доводам прокуратуры. Теперь, возможно, надзорный орган подаст иск в суд, чтобы заставить депутатов отправить чиновницу в отставку. Впрочем, ведомство может дождаться приговора по уголовному делу. В этом случае народные избранники будут обязаны уволить женщину. Пока разбирательства продолжаются Надежда Владимировна продолжает исправно получать зарплату.