Из украинского плена были освобождены еще 40 военных российских, среди которых есть один житель Владимирской области. Об этом 26 апреля рассказал Сенатор РФ Андрей Шохин в своем telegram-канале.

Из украинского плена были освобождены еще 40 военных российских, среди которых есть один житель Владимирской области. Об этом 26 апреля рассказал Сенатор РФ Андрей Шохин в своем telegram-канале. «Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила мне хорошую новость, что в числе возвращенных – наш земляк, житель Владимирской области. Сейчас ребятам предстоит лечение и реабилитация в