Начинающие и опытные программисты могут заработать в ЯRUS: конкурс миниаппов продлится до 15 мая. О том, какой размер выигрыша разделят победители, читайте в этой статье.

Начинающие и опытные программисты могут заработать в ЯRUS: конкурс миниаппов продлится до 15 мая. О том, какой размер выигрыша разделят победители, читайте в этой статье.В российской социальной сети ЯRUS у каждого разработчика есть возможность выиграть в конкурсе Mini Apps: призовой фонд составляет 200 тысяч рублей. Условие входа — создать HTML5-приложение: интересную игру, «обучалку» или полезный сервис, от фоторедактора до учебных помощников.«В разработке игры или приложения можно применять всю свою фантазию, ориентируясь лишь на технические ограничения. Создание собственного уникального продукта — это возможность продемонстрировать талант на многомиллионную аудиторию», — делится менеджер по продукту социальной сети ЯRUS Валерий Коляда.Основная идея ЯRUS Mini apps — предоставить платформу для реализации своих проектов. В создании подобных сервисов не нужны специфические навыки: опробовать свои силы в разработке может даже начинающий айтишник.Соцсеть ЯRUS предусмотрела и возможности монетизации миниаппов: можно получать прибыль через баннеры и интерактивные объявления либо продвигать товары и услуги внутри сервиса. Валерий Коляда уверен: популярным может стать любое мини-приложение, главное — проработать детали и проявить фантазию.Отправить свои разработки для конкурса можно до 15 мая включительно. По итогам экспертное жюри соцсети ЯRUS внимательно изучит мини-приложения и объявит победителей.Российской платформой ЯRUS пользуется более 11 миллионов россиян: все они – потенциальная аудитория миниаппов. В социальной сети интегрированы различные сервисы без рекламы: новости, события, музыка, видео и сюжеты. Площадка позволяет выкладывать контент, настраивать ленту по личным интересам и монетизировать творчество.Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.