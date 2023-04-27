Количество летальных случаев от отравления алкоголем во Владимирской области увеличилось на...

Количество летальных случаев от отравления алкоголем во Владимирской области увеличилось на 36,2%.Свежие статистические данные приводит Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.За первые три месяца 2023 года количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией возросло (по сравнению с 2022 годом) в 1,7 раза (102 случая против 60).В надзорном ведомстве отмечают, что отравления спиртом регистрируются чаще у мужчин, чем у женщин.В 59 случаях (57,8%) причиной острого алкогольного отравления стал этиловый спирт. Далее следуют алкосуррогаты (18 случаев), метанол (7 случаев), другое (18 случаев).Со смертельным финалом зафиксированы 64 отравления спиртом.Отметим, что в 2022 году было 47 погибших, рост - на 36,2%.Отравления алкоголем и его суррогатами по-прежнему являются наиболее частыми причинами летальных исходов - 80%.Чаще всего регистрируются случаи отравления спиртами на территориях:Гусь-Хрустальный район (26 случаев, 8 - со смертельным исходом);в Коврове и Ковровском районе (19 случаев, из них 8 — летальные);в городе Владимире (13 случаев, 9 — смертельные).Фото: pxfuel.com