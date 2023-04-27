Вязниковский суд осудил жителя Москвы за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Как выяснило следствие, подсудимый, поругавшись со своей женой, в состоянии алкогольного опьянения позвонил

Вязниковский суд осудил жителя Москвы за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Как выяснило следствие, подсудимый, поругавшись со своей женой, в состоянии алкогольного опьянения позвонил в вязниковский отдел МВД и сообщил о, якобы, готовящемся взрыве в здании ведомства. Мужчину задержали. Свою вину он признал полностью и раскаялся в содеяном. В результате суд признал его виновным и